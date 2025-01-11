Мобілізацію та воєнний стан продовжать з 8 лютого до 9 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата з фракції "Голос" Ярослава Железняка.

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Як відбувається продовження мобілізації та воєнного стану

Железняк нагадав, що для продовження мобілізації та воєнного стану президент має внести до парламенту відповідні укази, які згодом повинен ухвалити комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Лише після цього депутати зможуть проголосувати.

Зазначимо, що останній раз Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації наприкінці жовтня 2024 року. Рішення продовжити воєнний стан підтримали 311 депутатів, а продовження мобілізації – 304 депутати.

Мобілізація та воєнний стан триватимуть до 8 лютого 2025 року. Згідно із законодавством, під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути закликаними до виконання обов'язку із захисту Батьківщини, який передбачає 65 стаття Конституції України.