Комитет Рады рекомендовал продлить военное положение и мобилизацию

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во вторник, 6 февраля, поддержал продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. Так, их рекомендовано продлить еще на 90 дней.

Решение приняли единогласно. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

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Продление действия военного положения и всеобщей мобилизации

Комитет по вопросам обороны поддержал утверждение парламентом Указов (10457 и 10456) о продлении действия военного положения. "За" 18 и 20 – решение принято единогласно,

– рассказал нардеп.

По его словам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 14 февраля 2024 года, на 90 дней – соответственно до 13 мая 2024 года.

Железняк заявил, что дальше необходимо одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня.

Военное положение и мобилизация в Украине