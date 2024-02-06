Комитет Рады рекомендовал продлить военное положение и мобилизацию
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во вторник, 6 февраля, поддержал продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. Так, их рекомендовано продлить еще на 90 дней.
Решение приняли единогласно. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
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Продление действия военного положения и всеобщей мобилизации
Комитет по вопросам обороны поддержал утверждение парламентом Указов (10457 и 10456) о продлении действия военного положения. "За" 18 и 20 – решение принято единогласно,
– рассказал нардеп.
По его словам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 14 февраля 2024 года, на 90 дней – соответственно до 13 мая 2024 года.
Железняк заявил, что дальше необходимо одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня.
Военное положение и мобилизация в Украине
- Мобилизация в Украине впервые была объявлена после того, как Россия начала полномасштабную войну в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение.
- Известно, что как мобилизацию, так и военное положение уже продолжали несколько раз. Речь идет о сроке действия на 90 дней.
- В частности, последний раз их сроки действия продолжали в ноябре до 14 февраля 2024 года.