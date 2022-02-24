Военное положение – это необходимый шаг, – в СБУ призвали украинцев сохранять спокойствие

В Службе безопасности Украины объяснили, почему в стране ввели военное положение. Граждан призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям местных властей.

Соответствующее обращение опубликовали на сайте ведомства 24 февраля. По словам представителя пресс- службы СБУ Артема Дехтяренко, украинцам нужно объединяться и действовать решительно.

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Обращение СБУ

Артем Дехтяренко заявил, что органы государственной власти, силовой блок, спецназовцы и Вооруженные силы Украины работают на максимум. В усиленном режиме ведут работу представители Госпогранслужбы.

В Украине введено военное положение. Это – необходимый шаг, ради безопасности государства и нашей победы,

– подчеркнули в СБУ.

Украинцев призвали не паниковать и придерживаться четких инструкций со стороны власти. В то же время следует читать новости только из проверенных и официальных источников и не вестись на вражескую дезинформацию.

"Ситуация, в которой находится наша Родина, требует от всех нас единства, спокойствия и решительности", – добавил Дехтяренко.

Официальное заявление Службы безопасности Украины: смотрите видео

Зеленский обратился к гражданам

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Из-за полномасштабного нападения России на Украину президент Владимир Зеленский во второй раз за сутки обратился к гражданам. Он отметил, что защитники ведут тяжелые бои с оккупантами и призвал поддержать Вооруженные силы.

Глава государства подчеркнул, что Украину атаковали, но народ должен быть сильным и единым. Следовательно, каждого с боевым опытом призывал прийти в военкоматы.

Брифинг Зеленского по наступлению Путина и ситуации в Украине: смотрите видео