Военное положение могут ввести в граничащих с Украиной областях России – Арестович

Очень маловероятно, что Россия решится пойти на широкомасштабную мобилизацию, ведь это означает поражение перед электоратом. Однако оккупанты продолжают ведение скрытой мобилизации, чтобы усилить свои ряды.

Об этом 24 каналу рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины. Он также отметил, что существует вероятность введения военного положения на территории России, однако только в нескольких областях.

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Ввести военное положение на территориях, граничащих с Украиной – Ростовская, Курская, Белгородская, россияне могут, потому что там что-то странное постоянно происходит. То база взорвется, то склады горят,

– говорит Арестович.

Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях. А что касается введения на всей территории России мобилизации – это все равно что поставить подписаться в поражении для внутренней аудитории, убежден советник главы Офиса президента.

Угроза от скрытой мобилизации в России

Россияне достаточно активно ведут скрытую мобилизацию и черпают живую силу из нескольких источников:

срочники;

те военные, которые еще остались в частях;

добровольцы или "охотники за удачей";

так называемые "деклассированные".

По мнению Арестовича, эти силы перекидывают на фронт, они не больше, чем пушечное мясо. По его словам, как правило, такой контингент бросают в горячие точки без должной подготовки. Россия все, что накапливает – сразу бросает в бой.

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