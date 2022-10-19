Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, за объявлением военного положения стоит комплекс факторов, подтолкнувших главу Кремля на такой шаг.

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Почему Путин объявил военное положение

Как отметил политолог, объявление военного положения развязывает руки Путину для реализации сразу нескольких сценариев на оккупированных территориях.

Во-первых, оккупанты смогут проводить массовую депортацию украинцев.

Во-вторых, возможна расширенная мобилизация местного населения .

. В-третьих, Россия постарается определенным образом избежать социально-экономических и энергетических последствий своих оккупационных действий.

"Кремлю нужно показать, что в Украине еще хуже"

По словам Саакяна, в России рассказывают о том, что Украина замерзнет зимой. Нанося удары по критической инфраструктуре, оккупанты пытаются реализовать именно такой сценарий.

Однако это еще и отвлечение от того, что будет на оккупированных территориях. Ведь у России нет возможности запустить там отопление и обеспечить нормальное течение отопительного сезона. Кремлю нужно создать картинку, что в Украине еще хуже,

– отметил политолог.

Он добавил, что речь идет как о недавно оккупированных территориях, так и о частях Луганщины и Донетчины.

"Памятник" недееспособности Путина

По мнению Саакяна, чтобы избежать критики за провал отопительного сезона на оккупированных территориях, Кремль стремится вывезти оттуда хотя бы часть населения.

В противном случае эти картинки будут расходиться с российской пропагандой и фактически все эти территории станут памятником недееспособности Путина. Когда не будет отопления, люди будут адресовать претензии именно Путину. Ведь Россия "присоединила" эти территории, и трудно переложить ответственность на коллаборантов,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что подобная критика может подорвать авторитет российского диктатора и внутри самой России.

Олег Саакян рассказал, что изменит военное положение, которое ввел Путин: смотрите видео

Военное положение на оккупированных территориях: что известно