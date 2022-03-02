Военное положение поможет России остановить протесты, – Гозман

Обе палаты парламента России 4 марта соберутся на экстренное заседание, где могут ввести военное положение. Такой шаг поможет приостановить протесты в стране.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире 24 канала.

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"У нас об этом говорят. Правда это или нет – я не знаю. При этом непонятно, зачем еще можно собирать две палаты федерального собрания, кроме как для этого", – заявил он.

По словам Гозмана, у России сильно ухудшается настроение у людей. Они недовольны происходящим.

Военное положение, если его введут, позволит нашей власти полностью остановить все протесты, выступления и т.д.

– добавил оппозиционный политик.

Гозман рассказал о возможном введении военного положения в России: смотрите видео

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