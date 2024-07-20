В Украине снова продлят военное положение и мобилизацию: что известно

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлят. Вероятно, срок снова составит 90 дней – то есть до 9 ноября 2024 года.

Это будет уже 12 голосование Верховной Рады за продление военного положения и мобилизации. Сейчас военное положение действует до 11 августа 2024 года.

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Военное положение продлят

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в ближайшие дни Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два закона:

О продлении действия военного положения

О продлении всеобщей мобилизации

Соответственно на следующей неделе, где-то 22 – 25 июля, состоится голосование в Комитете и затем Раде,

– написал нардеп.

По словам Железняка, военное положение и мобилизацию, вероятно, продлят снова на 90 дней – до 9 ноября 2024.

24 февраля 2022 года Рада одобрила введение Президентом Владимиром Зеленским военного положения в связи с началом Россией войны и объявление и проведение всеобщей мобилизации.