Военное положение: когда мужчинам разрешат выезжать за границу

В Украине продолжается военное положение из-за полномасштабного вторжения россии. А это значит, что только некоторые категории мужчин имеют право на выезд за границу. Изменится ли это в ближайшее время.

Вопрос выезда за границу мужчин во время военного положения стал одним из самых обсуждаемых. Расскажем, когда можно будет покидать страну без ограничений.

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Выезд за границу все еще ограничен

Напомним, что выезжать за границу могут только определенные категории мужчин. Если вы ни в одну из них не входите, покинуть пределы страны во время военного положения не удастся.

И, как предположил военный эксперт Петр Черник, говорить о тотальном открытии границ можно будет нескоро. Одна из причин этого – объявление частичной мобилизации в России. По мнению эксперта, соответствующие ограничения имеют логические причины.

Мы в состоянии войны. Защита своей страны прописана в Конституции. Враг производит огромную мобилизацию. Вопрос простой, логичный и понятный – а где нам брать людей? Война – мерзкое явление,

– подчеркнул он.

Также, по словам Черника, по украинскому обществу распространяется миф. Он связан с тем, что на войну должны отправляться в основном профессионалы. По мнению эксперта, это утверждение не соответствует действительности. Поскольку речь идет о защите своего государства, это уже не о работе. Это выполнение обязанности каждого гражданина, прописанное в Конституции.

Все военнообязанные мужчины смогут покидать Украину только при одном условии. Речь идет о завершении действия военного положения. Вместе с тем прекратится всеобщая мобилизация и призыв в армию.

Напомним, что раньше за границу могли выезжать украинцы, которые учатся в вузах за границей. Но и на это наложили некоторые ограничения, связанные с подделкой документов.

Студенты за границу больше не уезжают

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что разрешение на выезд студентов отменили 14 сентября. По его словам, соответствующее ограничение ввели из-за фиксации массового подлога документов мужчинами-студентами.

выезд за границу студентам-мужчинам, обучающимся в иностранных вузах, разрешило высшее военное руководство. Но говорилось только о тех, кто получал там образование до 24 февраля 2022 года. Впрочем, пользовались этой возможностью и те, кто поступил за границей летом этого года.

Но, отметил Демченко, только за июль-август удалось обнаружить 600 человек, у которых были поддельные документы. Массовость таких случаев вынудила высшее военное руководство отменить разрешение на выезд.

Напоследок заметим, что студенты вообще не попадают в категорию тех, кому можно выезжать за границу во время военного положения. Поэтому пересечение государственной границы соискателями образования за пределами нашей страны – исключение из правил. Но и его урегулировали, закрыв это "окно возможностей".

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