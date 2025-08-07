Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, чего на самом деле стоит ожидать от этого шага. Он также оценил, представляет ли он угрозу для Украины и стран НАТО.

Есть ли угроза наступления из Беларуси?

Павел Нарожный считает, что введение военного положения в Беларуси не означает подготовки к атаке на Украину. По его словам, пока нет признаков формирования ударных группировок или значительного присутствия российских войск.

Это больше выглядит как бряцание над оружием, очередная манипуляция и в какой-то степени шоу перед гражданами Беларуси. Это шоу для внутреннего заказчика, чтобы создать впечатление внешней угрозы и сплотиться вокруг диктатора Лукашенко,

– пояснил он.

Нарожный добавил, что в ближайшее время в Беларуси запланированы официальные учения российских военных, однако это не свидетельствует о готовности к вторжению.

Представляют ли учения в Беларуси угрозу для НАТО?

Нарожный предположил, что в сентябре во время учений "Запад - 2025" Россия и Беларусь могут отрабатывать сценарии, которые теоретически представляют риск для стран Альянса. Наиболее вероятным направлением он назвал Сувальский коридор, соединяющий Беларусь с Калининградом.

Если Россия нанесет удар, то наибольшая вероятность, что он будет по странам Балтии. Не думаю, что сейчас Россия или Беларусь способны воевать с Польшей, ведь ее армия просто огромная, а население превышает 80 миллионов,

– объяснил Нарожный.

Он добавил, что поляки имеют высокий уровень патриотизма и готовности к войне, активно перевооружаются, заказывают танки Abrams и уже передали Украине свой советский парк техники. По его мнению, страны Балтии меньше по размеру, поэтому в случае отсутствия быстрого ответа НАТО Россия могла бы захватить их быстрее. В то же время Нарожный напомнил, что в странах Балтии уже размещены две международные бригады союзников, в составе которых военные из разных государств.

Россия и Беларусь не готовы к большой войне

Нарожный отметил, что в случае попытки нападения на страны НАТО России придется воевать не только с Украиной, но и со всем Альянсом, в частности с Германией и другими крупными государствами. Он подчеркнул, что это будет означать столкновение не только с сухопутными войсками, но и с мощными флотами и авиацией.

Никакого господства в воздухе у России точно не будет. В случае такого сценария им придется перебросить туда всю авиацию и все системы ПВО, которых и сейчас не хватает,

– подчеркнул он.

По его словам, для быстрого прорыва также нужно огромное количество личного состава и бронетехники, но всего этого у россиян пока нет. Он добавил, что даже по оптимистичным прогнозам восстановление таких ресурсов после войны против Украины продлится около 15 лет и только при условии стабильного финансирования и доступа к западным технологиям.