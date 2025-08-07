Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, чого насправді варто очікувати від цього кроку. Він також оцінив, чи становить він загрозу для України та країн НАТО.

Чи є загроза наступу з Білорусі?

Павло Нарожний вважає, що запровадження військового стану у Білорусі не означає підготовки до атаки на Україну. За його словами, наразі немає ознак формування ударних угруповань чи значної присутності російських військ.

Це більше виглядає як брязкання над зброєю, чергова маніпуляція і якоюсь мірою шоу перед громадянами Білорусі. Це шоу для внутрішнього замовника, щоб створити враження зовнішньої загрози і згуртуватися навколо диктатора Лукашенка,

– пояснив він.

Нарожний додав, що найближчим часом у Білорусі заплановані офіційні навчання російських військових, однак це не свідчить про готовність до вторгнення.

Чи становлять навчання у Білорусі загрозу для НАТО?

Нарожний припустив, що у вересні під час навчань "Захід ‑ 2025" Росія та Білорусь можуть відпрацьовувати сценарії, які теоретично становлять ризик для країн Альянсу. Найбільш імовірним напрямком він назвав Сувальський коридор, що з’єднує Білорусь із Калінінградом.

Якщо Росія завдасть удару, то найбільша ймовірність, що він буде по країнах Балтії. Не думаю, що зараз Росія чи Білорусь здатні воювати з Польщею, адже її армія просто величезна, а населення перевищує 80 мільйонів,

– пояснив Нарожний.

Він додав, що поляки мають високий рівень патріотизму та готовності до війни, активно переозброюються, замовляють танки Abrams і вже передали Україні свій радянський парк техніки. На його думку, країни Балтії менші за розміром, тому у разі відсутності швидкої відповіді НАТО Росія могла б захопити їх швидше. Водночас Нарожний нагадав, що у країнах Балтії вже розміщені дві міжнародні бригади союзників, у складі яких військові з різних держав.

Росія та Білорусь не готові до великої війни

Нарожний зауважив, що у разі спроби нападу на країни НАТО Росії доведеться воювати не лише з Україною, а й з усім Альянсом, зокрема з Німеччиною та іншими великими державами. Він підкреслив, що це означатиме зіткнення не тільки із сухопутними військами, а й із потужними флотами та авіацією.

Ніякого панування в повітрі у Росії точно не буде. У разі такого сценарію їм доведеться перекинути туди всю авіацію і всі системи ППО, яких і зараз бракує,

– наголосив він.

За його словами, для швидкого прориву також потрібна величезна кількість особового складу та бронетехніки, але всього цього у росіян наразі немає. Він додав, що навіть за оптимістичними прогнозами відновлення таких ресурсів після війни проти України триватиме близько 15 років і лише за умови стабільного фінансування та доступу до західних технологій.