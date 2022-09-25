Кто имеет право во время военного положения досрочно выйти на пенсию по возрасту

Еще в конце апреля 2022 года в пенсионное законодательство ввели изменения. Они предусматривают, в частности, дополнительные условия для досрочного назначения пенсии по возрасту.

Речь идет о Законе Украины № 2040-ІХ. Согласно пояснениям юристов, лицо будет иметь право на досрочное назначение пенсии по возрасту, если у него есть не менее 30 лет страхового стажа

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Вместе с тем, досрочно может быть назначена пенсия лицам, одновременно отвечающим следующим требованиям:

Их уволили с работы по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда или выявления несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Трудовой договор с такими работниками расторгли не более чем за 1,5 года до достижения ими пенсионного возраста.

После увольнения лицо зарегистрировалось в центре занятости, при этом подходящая для него работа отсутствует (за исключением лиц, уволенных из-за выявления несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья: они могут не обращаться в центр занятости).

Для соблюдения соответствующей нормы на момент увольнения в 2022 году лицам должно быть не менее 58,5 лет. Такой человек имеет страховой стаж не менее: 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

Следовательно, в условиях военного положения для лиц, зарегистрированных безработными, в течение 30 первых дней после регистрации считается подходящей работа, которая отвечает:

образованию, профессии (специальности), квалификации, а также приобретенному за период трудовой деятельности опыту работы;

уровню заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы (не ниже заработной платы на последнем месте работы).

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Те люди, которые вынуждены уходить в отпуск за собственный счет, избавляются от базы для начисления и уплаты единого социального взноса. Следовательно, время, проведенное в отпуске за собственный счет не будет учитываться в стаже.

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