В Черкассах более 30 мужчин получили повестки за нарушение комендантского часа

Во всех регионах Украины действует военное положение. Это означает, что для людей ввели ограничение комендантского часа.

Его продолжительность разная во всех регионах. Но за нарушение во время комендантского часа есть наказание.

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В Черкасской области пренебрегают правилами комендантского часа

В регионе это время длится с 23:00 до 05:00. Местные не соблюдают правила, поэтому их задерживают полицейские во время патрулирования. Военные вручают повестки.

В частности, в райуправление доставили более 30 нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. А 34 гражданам военные вручили повестки. Некоторые из нарушителей были нетрезвым.

Участковые проверили 32 человека, находящихся под формальным, административным надзором и домашним арестом.

Под контролем также ночные заведения города

В полиции отметили, что также проверили еще 8 ночных заведений города, как они соблюдают военное положение. Не выявили нарушений продажи алкоголя. Но правоохранители обнаружили подозрительных лиц, составили 39 административных материалов и задокументировали уголовные нарушения.

Таким образом, правоохранители проводят профилактику правонарушений. Предупреждают и раскрывают преступления, усиливают сохранность людей. Рейды будут проводить и дальше в городе Черкассы и области.

Как проводили рейд: смотрите видео

Повестки для украинцев: что известно

В государстве продолжается мобилизация из-за военного положения и боевых действий, которые проводит Россия против нас. Украинцы жалуются, что сейчас получить повестку могут и те, у кого есть отсрочка от призыва. Это случается, потому что военкомат владеет старыми данными о человеке. В таком случае нужно известить военкомат об изменении своего статуса.

Юристы отмечали, что вручение повестки проходит при участии сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.

А в Минцифры опровергли слухи о том, что в "Дие" собираются вручать повестки. Такого не будет. Глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что такого даже нет в планах. Он призвал не читать российские СМИ, которые могут распространять подобные слухи. Они работают над фейками и дестабилизируют страну.

Все, что нужно знать о вручении повесток: смотрите видео