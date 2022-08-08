СБУ ликвидировала схему нелегального сбыта военного снаряжения: передали все защитникам

Украинским защитникам передали военное снаряжение почти на 15 миллионов гривен. Раньше эти бронежилеты, шлемы и оптические устройства хотели незаконно продать злоумышленники.

Пока волонтеры делают все возможное, чтобы приблизить победу , злоумышленники наживаются на войне. Так СБУ предотвратила незаконную продажу в Киеве большого количества военного снаряжения.

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Конфискованные передали подразделениям ВСУ и Теробороны

В оптовой партии находились сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств, приборов ночного видения. На попытку незаконной торговли отреагировали Бюро экономической безопасности и СБУ.

Незаконную обродку разоблачили еще в июне. Аммуницию ввозили в страну под видом гуманитарной помощи, на которой потом зарабатывали деньги. К тому же из-за ажиотажа цены на снаряжение значительно завышали. Теперь военное снаряжение уже оказалось у военных и терроборонцев.

Схему организовали два жителя Днепропетровщины

Нелегальную схему организовали два жителя Днепропетровщины. Сразу после начала российского вторжения они скрылись за границу, при этом воспользовавшись фальшивыми документами. В настоящее время им сообщили о подозрении.

СБУ и БЭБ обнаружили незаконную схему продажи амуниции / Фото СБУ:

Ранее СБУ начала расследование в отношении сотрудников Государственной таможенной службы, разрешивших вывезти без должного декларирования 28 миллионов долларов.

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