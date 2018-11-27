Военное положение не повлияет на работу школ, – Минобразования

Введение военного положения в десяти областях Украины не повлияет на работу учебных заведений.

С соответствующим заявлением выступили в Министерстве образования и науки Украины , в связи с обращениями, которые поступают в ведомство.

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В сообщении отмечается, что любые изменения возможны исключительно в случае, если этого будет требовать безопасность детей и защита страны. При таких условиях Министерство, а также другие уполномоченные органы, будут оперативно информировать об этом.

О любых изменениях, если они случатся, мы обязательно будем оперативно информировать. Я бы хотела попросить и учителей, и родителей с вниманием отнестись к детям. Они должны чувствовать себя в безопасности – эмоциональной и физической. Это обязательное условие для успешного обучения и развития, и это та часть работы, которая в первую очередь зависит от нас взрослых",

– отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она также подчеркнула, что никаких изменений относительно пропускного режима в учреждениях, графике их работы и т. п пока не предвидится.

Также отмечается, что в случае необходимости введения военного положения дает возможности военным администрациям (в случае их создания) влиять на обеспечение учреждений образования, устанавливать усиленную охрану, использовать их мощности и имущество, более гибко осуществлять кадровую политику, а также регулировать работу заведений, в частности, вводить комендантский час.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



Зато секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.