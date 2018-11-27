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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан не вплине на роботу шкіл, – Міносвіти

      551 Читать новость на русском
      Лілія Гриневич
      Лілія Гриневич / Фото з відкритих джерел

      Запровадження воєнного стану в десяти областях України не вплине на роботу навчальних закладів.

      Із відповідною заявою виступили у Міністерстві освіти і науки України , у зв’язку зі зверненнями, що надходять до відомства.

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      У повідомленні наголошується, що будь-які зміни можливі винятково у разі, якщо цього потребуватиме безпека дітей та захист країни. За таких умов Міністерство, а також інші уповноваженні органи, оперативно інформуватимуть про це.

      Про будь-які зміни, якщо вони трапляться, ми обов’язково оперативно інформуватимемо. Я б хотіла попросити і вчителів, і батьків з увагою поставитися до дітей. Вони мають почуватися у безпеці – емоційній та фізичній. Це обов’язкова умова для успішного навчання та розвитку, і це та частина роботи, яка найперше залежить від нас дорослих",
      – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

      Вона також підкреслила, що жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи тощо наразі не передбачається.

      Також наголошується, що у разі потреби введення воєнного стану дає можливості військовим адміністраціям (у разі їх створення) впливати на забезпечення закладів освіти, встановлювати посилену охорону, використовувати їхні потужності та майно, більш гнучко здійснювати кадрову політику, а також регулювати роботу закладів, зокрема, запроваджувати комендантську годину.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Освіта Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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