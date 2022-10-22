Убийство военного Щербины во время дорожного конфликта: молодым людям избрали меру пресечения
Источник:Офис генпрокурора
В Киеве на улице Академика Глушкова 21 октября разразился дорожный конфликт. Все закончилось трагедией – погиб военный Алексей Щербина.
В Офисе генпрокурора сообщили, что троим участникам дорожного конфликта избрали безальтернативные меры пресечения. Их будут содержать под стражей.
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Один из фигурантов, подозреваемый в умышленном убийстве и двое его подельников – за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается,
– рассказали в полиции.
Детали конфликта на дороге
В Офисе генпрокурора рассказали, что конфликт разразился на проспекте Глушкова. Водители автомобилей Hyundai и Lexus поспорили о первоочередности проезда на дороге. Пассажиры Lexus набросились на военного и избили его.
Впоследствии водитель Lexus вытащил пистолет и выстрелил в Щербину. К сожалению, военный скончался на месте трагедии. Туда оперативно прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Подозреваемые пытались скрыться. В то же время, их задержали.
- Водителю Lexus сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Пассажирам – о подозрении в хулиганстве.
Что известно об Алексее Щербине
Военному Щербине было 34 года. Побратим погибшего рассказал, что он был добровольцем ДФТО "Свобода", а также готовил документы на мобилизацию в армию.
У Щербины осталась маленькая дочь.
Собратья погибшего обратились к подозреваемым
Побратим Алексея Щербины – военнослужащий Андрей Ильенко – обратился к виновным в смерти военного. Он убежден, что они будут читать его пост в фейсбуке, потому предостерег их от попыток избежать ответственности. Он подчеркнул, что причастные к трагедии должны надолго сесть в тюрьму.
Если будут попытки их отмазать — ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. И да, если кто-то захочет их отмазывать — вами мы тоже займемся. Со всеми вытекающими для вас последствиями,
– подчеркнул Ильенко.
Также военный подчеркнул, что за совершенное злоумышленники должны получить большой срок заключения.