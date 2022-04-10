В военном руководстве России – 5 шпионов, – Арестович об использовании оккупантами авиации
Украинские военные профессионально уничтожают вражескую авиацию. Русская армия совсем неумело использует свои военно-космические силы, создается впечатление, что среди руководства шпионы.
Так уничтожать свои самолеты могут только шпионы
Об этом сообщил советник Офиса Президента, сообщил во время брифинга 10 апреля, рассказывая о потерях врага, сообщает 24 канал.
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Когда я смотрю на то, как российские силы используют военно-космические силы, мне кажется, что мне кажется, что в военном или политическом руководстве России сидит 5 шпионов, так уничтожать главную ударную силу всех Вооруженных сил могут только шпионы,
– отметил Арестович.
Советник объяснил, что россияне стремительно теряют авиацию и продолжают ее терять.
"Честь им и Слава, наградим самыми высокими наградами Вооруженные силы Украины", – добавил Арестович.
Потери врага в небе
К слову, в ОП отчитались, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины за последние сутки сбили:
- 3 самолета,
- вертолет,
- 4 крылатые ракеты,
- 5 беспилотников.
Брифинг Алексея Арестовича за 10 апреля: смотреть видео