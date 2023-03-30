Сообщать об изменении учетных данных должен каждый военнообязанный. В случае нарушения грозит штраф.

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Нарушителям грозит штраф

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал, что есть случаи, когда военнообязанные не предоставляют информацию об изменениях их учетных данных.

"Много случаев, когда военнообязанные сами не предоставляют информацию об изменениях их учетных данных, как это определено в законодательстве. Это информация о рождении ребенка, о том, что учится, что является студентом, что дает на отсрочку", – отметил Новосядлый.

Однако важно понимать, что согласно украинскому законодательству, сообщение об изменении учетных данных – обязанность самого военнообязанного. Такую информацию нужно подавать каждые 5 лет.

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф от 850 до 1800 грн.

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В ТЦК рассказали, как формируют списки

Владимир Новосядлый отметил, что группа Территориального центра комплектования и социальной поддержки получает адреса военнообязанных из соответствующими специализациями, которые необходимы в ВСУ.

Маршрут группы определяется согласно поставленным мобилизационным распоряжениям и плановым задачам. То есть обозначают категорию военнообязанных, подлежащих вызову. В ТЦК уверяют, что сразу никого на фронт не отправляют, – это только призыв явиться для проверки документов.