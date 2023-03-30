Повідомляти про зміну облікових даних повинен кожен військовозобов'язаний. За порушення загрожує штраф.

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Порушникам загрожує штраф

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що є випадки, коли військовозобов'язані не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних.

"Багато випадків, коли військовозобов'язані самі не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних, як це визначено в законодавстві. Це інформація про народження дитини, про те, що навчається, що є студентом, яка дає право на відстрочку", – зазначив Новосядлий.

Однак, важливо розуміти, що відповідно до українського законодавства, повідомлення про зміну облікових даних – обов'язок самого військовозобов'язаного. Таку інформацію потрібно подавати кожні 5 років.

За порушення передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 850 до 1800 гривень.

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У ТЦК розповіли, як формують списки

Володимир Новосядлий зазначив, що група Територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримує адреси військовозобов'язаних з відповідними спеціалізаціями, що наразі необхідні у ЗСУ.

Маршрут групи визначається відповідно до поставлених мобілізаційних розпоряджень та планових завдань. Тобто позначається категорія військовозобов'язаних, які підлягають виклику. У ТЦК запевняють, що одразу нікого на фронт не відправляють, – це лише заклик з'явитися для перевірки документів.