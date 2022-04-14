Военнообязанные мужчины пытались подкупить пограничников 76 раз: какие суммы предлагали

Не все мужчины в случае необходимости готовы защищать территорию своей страны от захватчика. Поэтому пытаются сбежать из Украины незаконным способом.

С начала марта 2022 года пограничников хотели подкупить 76 раз. Военнообязанные мужчины предлагали евро, гривны, польские злотые, чешские кроны.

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Пограничников пытались подкупить 76 раз

Данные Госпогранслужбы свидетельствуют о том, что общая сумма предлагаемых взяток составляет следующее:

46 650 долларов США

7 750 евро

74 тысячи гривен

4 520 польских злотых

3 000 чешских крон

"Решать" вопрос таким образом пытались преимущественно военнообязанные мужчины, которым на период действия военного положения ограничен выезд за границу,

– заявили в ведомстве.

Так, сделки по подкупу правоохранителей оказались безуспешными. А для привлечения взяткодателей к ответственности по статье 369 УК уже уведомлены компетентные органы.

От войны пытались убежать 2,2 тысячи мужчин

Ранее пограничники сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину они задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели пересечь границу. Большинство из них задержали, еще часть – погибла на границе.

, на период правового режима военного положения, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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