Военнообязанные мужчины пытались подкупить пограничников 76 раз: какие суммы предлагали

14 апреля 2022 , 16:31
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Источник:

фейсбук ГПСУ

Не все мужчины в случае необходимости готовы защищать территорию своей страны от захватчика. Поэтому пытаются сбежать из Украины незаконным способом.

С начала марта 2022 года пограничников хотели подкупить 76 раз. Военнообязанные мужчины предлагали евро, гривны, польские злотые, чешские кроны.

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Пограничников пытались подкупить 76 раз

Данные Госпогранслужбы свидетельствуют о том, что общая сумма предлагаемых взяток составляет следующее:

  • 46 650 долларов США
  • 7 750 евро
  • 74 тысячи гривен
  • 4 520 польских злотых
  • 3 000 чешских крон

"Решать" вопрос таким образом пытались преимущественно военнообязанные мужчины, которым на период действия военного положения ограничен выезд за границу,
– заявили в ведомстве.

Так, сделки по подкупу правоохранителей оказались безуспешными. А для привлечения взяткодателей к ответственности по статье 369 УК уже уведомлены компетентные органы.

От войны пытались убежать 2,2 тысячи мужчин

Ранее пограничники сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину они задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели пересечь границу. Большинство из них задержали, еще часть – погибла на границе.

Напомним, на период правового режима военного положения, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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Автор: Марта Касіянчук