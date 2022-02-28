Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену — в ВМС ВСУ подтвердили

Героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.

Пресс-служба ВМС ВСУ рассказала, что еще 26 февраля на остров направили гражданское судно "Сапфир". Оно должно было выполнить гуманитарную миссию. Вместе с экипажем на помощь отправились отцы Василий Вырозуб и Александр Чоков, а также их помощники.

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Российские оккупанты незаконно захватили гражданское судно, не осуществлявшее никакой военной задачи. Это нарушение правил и обычаев войны, а также международного гуманитарного права. ВМС ВСУ требуют немедленно освободить пленников.

Что касается морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши побратимы живы и с ними все в порядке,

– говорится в сообщении.

Морпехи дважды отразили нападения врага

В то же время пропаганда оккупанта пытается распространить "новость", что украинские власти вроде бы "похоронили" своих подчиненных. Враг, конечно, "забывает", как украинские морпехи смело дважды отразили нападения оккупантов. Защиту острова не смогли продолжить из-за нехватки БК.

Оккупанты также молчат, что они уничтожили инфраструктуру острова. В частности, маяк, вышки, антенны.

Украина много раз пыталась связаться с героями и узнать их судьбу. В то же время все попытки были напрасны.

"А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации России не позволили доставить помощь морским пехотинцам. Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность", – подчеркнули в ВМС ВСУ.

Героев с острова Змеиного с нетерпением ждут дома.

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео

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