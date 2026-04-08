Военнослужащие 18 – 25 будут отсрочки после службы, – Минобороны

Военные в возрасте 18 – 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Она продлится 12 месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Могут ли военные 18 – 25 оформить отсрочку после службы?

Команда Минобороны совместно с парламентским Комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки доработала постановление, поэтому норма уже полностью заработала.

Отныне военные от 18 до 25 лет, которые отслужили годовой контракт в Силах обороны и уволились после его завершения, имеют гарантированную отсрочку от призыва. Правительство утвердило четкий механизм ее оформления, и он уже действует на практике.

Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного,

– уточнил Федоров.

Министр добавил, что это решение формирует основу современной профессиональной армии, где служба является сознательным и взвешенным выбором.

