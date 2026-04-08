Военнослужащие 18 – 25 будут отсрочки после службы, – Минобороны
Военные в возрасте 18 – 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Она продлится 12 месяцев.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Могут ли военные 18 – 25 оформить отсрочку после службы?
Команда Минобороны совместно с парламентским Комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки доработала постановление, поэтому норма уже полностью заработала.
Отныне военные от 18 до 25 лет, которые отслужили годовой контракт в Силах обороны и уволились после его завершения, имеют гарантированную отсрочку от призыва. Правительство утвердило четкий механизм ее оформления, и он уже действует на практике.
Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного,
– уточнил Федоров.
Министр добавил, что это решение формирует основу современной профессиональной армии, где служба является сознательным и взвешенным выбором.
Последние новости Минобороны: что известно?
Военнообязанные начали получать отказ в бронировании из-за занесения в оперативный резерв. В Минобороны объяснили, что отметка "оперативный резерв" в Резерв+ не является обновлением и отображалась ранее.
К этой категории отнесены категории граждан, которые, в частности, прошли срочную службу.
В министерстве сообщили, что 56 бумажных документов в воинских частях были отменены. Вместо этого они появятся в электронном формате.
Также Минобороны усовершенствовали учет беспилотников – теперь их можно разукомплектовывать сразу после поступления и передавать подразделениям только необходимые компоненты.