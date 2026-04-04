Отмена бумажной бюрократии поможет быстрее выполнять боевые задачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно об отмене бумажных документов?

Министерство обороны Украины продолжает реформу по дерегуляции и цифровизации процессов в армии. Для этого обновлены приказы №440, №300, №81 и №35.

Отныне в подразделениях, где уже работают цифровые системы учета военного имущества, запрещается дублировать данные на бумаге. Это означает отказ от бумажных журналов, книг и отчетов, если информация уже внесена в электронные системы.

Больше всего изменений почувствуют воинские части – для них отменено 56 бумажных документов. Также сокращение коснется:

служб обеспечения органов военного управления (минус 28 документов),

подразделений территориального обеспечения (16),

складов (12),

подразделений (15).

Кроме этого, упрощен ряд процедур. В частности, перевод военного имущества в эксплуатацию теперь происходит автоматически в системе без бумажных актов. Поставка товаров оборонного назначения также ускорена – имущество передается по накладной, а документы для оплаты формируются параллельно.

Отдельно усовершенствован учет беспилотников: их можно разукомплектовывать сразу после поступления и передавать подразделениям только необходимые компоненты. Это позволяет быстрее обеспечивать военных нужным оборудованием без лишних задержек.

Меньше бюрократии – больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность войска,

– отметил министр обороны Михаил Федоров.

