Скасування паперової бюрократії допоможе швидше виконувати бойові завдання. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про скасування паперових документів?
Міністерство оборони України продовжує реформу з дерегуляції та цифровізації процесів у війську. Для цього оновлено накази №440, №300, №81 та №35.
Відтепер у підрозділах, де вже працюють цифрові системи обліку військового майна, забороняється дублювати дані на папері. Це означає відмову від паперових журналів, книг і звітів, якщо інформація вже внесена в електронні системи.
Найбільше змін відчують військові частини – для них скасовано 56 паперових документів. Також скорочення торкнеться:
- служб забезпечення органів військового управління (мінус 28 документів),
- підрозділів територіального забезпечення (16),
- складів (12),
- підрозділів (15).
Окрім цього, спрощено низку процедур. Зокрема, переведення військового майна в експлуатацію тепер відбувається автоматично в системі без паперових актів. Постачання товарів оборонного призначення також пришвидшено – майно передається за накладною, а документи для оплати формуються паралельно.
Окремо вдосконалено облік безпілотників: їх можна розукомплектовувати одразу після надходження і передавати підрозділам лише необхідні компоненти. Це дозволяє швидше забезпечувати військових потрібним обладнанням без зайвих затримок.
Менше бюрократії – більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська,
– зазначив міністр оборони Михайло Федоров.
Останні заяви та зміни Міноборони
В ЗМІ поширили інформацію, що в застосунок Резерв+ не можна увійти анонімно, а всі дані відразу бачать ТЦК. В коментарі для 24 Каналу Міністерство оборони спростували відповідні заяви. У відомстві наголосили, що ТЦК не можуть побачити більше інформації, ні та, що доступна в державних реєстрах.
Крім того, Міноборони України спростувало повідомлення про можливість надсилання електронних повісток. Там зазначили, що це не передбачено законодавством. Також жодні повідомлення про розроблення технічних механізмів для запровадження такого способу оповіщення військовозобов'язаних – не відповідають дійсності.
Відомо, що Міноборони готує нові правила мобілізації, щоб зменшити конфлікти між цивільними та військовими ТЦК. Зміни спрямовані на справедливий розподіл мобілізаційного навантаження та мінімізацію порушень прав людини.