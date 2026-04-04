Скасування паперової бюрократії допоможе швидше виконувати бойові завдання. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Дивіться також Чи буде мобілізація жінок в Україні: чітка відповідь Сухопутних військ

Що відомо про скасування паперових документів?

Міністерство оборони України продовжує реформу з дерегуляції та цифровізації процесів у війську. Для цього оновлено накази №440, №300, №81 та №35.

Відтепер у підрозділах, де вже працюють цифрові системи обліку військового майна, забороняється дублювати дані на папері. Це означає відмову від паперових журналів, книг і звітів, якщо інформація вже внесена в електронні системи.

Найбільше змін відчують військові частини – для них скасовано 56 паперових документів. Також скорочення торкнеться:

служб забезпечення органів військового управління (мінус 28 документів),

підрозділів територіального забезпечення (16),

складів (12),

підрозділів (15).

Окрім цього, спрощено низку процедур. Зокрема, переведення військового майна в експлуатацію тепер відбувається автоматично в системі без паперових актів. Постачання товарів оборонного призначення також пришвидшено – майно передається за накладною, а документи для оплати формуються паралельно.

Окремо вдосконалено облік безпілотників: їх можна розукомплектовувати одразу після надходження і передавати підрозділам лише необхідні компоненти. Це дозволяє швидше забезпечувати військових потрібним обладнанням без зайвих затримок.

Менше бюрократії – більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська,

– зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Останні заяви та зміни Міноборони