Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Егор Чечеринда. По его словам, там уже даже начали действовать так называемые "охотники за контрактниками". В РФ делают все возможное, чтобы втянуть население в войну против Украины.

Как действуют "охотники за контрактниками"?

Как подчеркнул Чечеринда, в России уже платят вознаграждение, если кто-то завербовал человека на войну. Так можно получить от 100 тысяч рублей за одного человека.

При этом гораздо более крупные выплаты "охотники" получают за вербовку иностранцев. Там уделяют особое внимание гражданам африканских стран и Средней Азии.

Ставки тогда сильно растут. Там платят до 800 тысяч рублей. СМИ пишут, что в России огромный спрос на так называемых "охотников за контрактниками",

– сказал Чечеринда.

Как Россия вербует иностранцев на войну: смотрите видео 24 Канала

Недавно Силы обороны Украины идентифицировали двух ликвидированных наемников, которые приехали из Кыргызстана. Одного из них – Дениса Алексеева – ликвидировали через полтора месяца после подписания контракта возле населенного пункта Липовое в Донецкой области. Другой – Дастан Тагаев – был уничтожен примерно через полгода после подписания контракта на Запорожском направлении.

Украинские дипломаты обращаются к иностранным государствам с просьбой защитить своих граждан от вербовки россиянами на войну,

– подчеркнул Чечеринда.

Добавим, что ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что на стороне России воюет более 1780 наемников из 36 африканских стран. Силы обороны неоднократно брали в плен именно африканцев.