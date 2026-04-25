Абсолютно недопустимая ситуация, – Группировка объединенных сил о скандале с питанием 14 ОМБр

В Украине разгорелся скандал из-за проблем с обеспечением военных 14 отдельной механизированной бригады. Бойцы находились на позициях без продуктов и воды. Сейчас эту ситуацию пытаются исправить.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил 24 каналу, что сейчас обеспечивают необходимое снабжение. По его словам, предыдущее руководство предоставляло другую информацию.

"Пытаемся исправить ситуацию для людей. Уже вчера новоназначенный комбриг связался с этими людьми. Сейчас обеспечиваем ему все необходимое снабжение. Но абсолютно недопустимая ситуация, когда до этого предыдущее руководство бригады давало информацию о том, что все в порядке", – сказал он.

По его словам, без помощи руководства бригады невозможно увидеть, в каком состоянии люди на позициях. Поэтому очевидно, что нужны определенные изменения.

Когда происходит фактически дезинформация, совершенно очевидно, что это как минимум призыв к очень серьезным кадровым изменениям. Хорошо, если только кадровых, а не каких-то более дисциплинарных,

– подчеркнул спикер.

Что известно о скандале?

Стало известно, что военнослужащие 14-й бригады, которые выполняют задачи вместе с подразделениями 30-й бригады, остались без надлежащего снабжения пищи и воды. Некоторые военные теряли сознание из-за истощения и находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что бойцы были без еды 17 дней, что когда они заходили на позиции, то весили более 80 – 90 килограммов, а сейчас – примерно 50 килограммов.

В Минобороны Украины прокомментировали, что предыдущее руководство 14-й бригады скрывало реальную информацию и допустило потери позиций, проблемы с логистикой, а также с обеспечением едой.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что сняли командиров. Командира бригады отстранили, а командира 10-го армейского корпуса уволили с должности и понизили. Новым начальником 14-й бригады назначили полковника Тараса Максимова, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов. Также начали служебное расследование.

Новоназначенный командир 14 отдельной механизированной бригады Тарас Максимов поговорил с военными, которые держали позиции без еды. Сейчас их уже обеспечили питанием. По его словам, бойцов смогут забрать с позиции, если в дальнейшем сохранится погода с дождем и снегом. Также он призвал командира роты не скрывать ничего и пообещал, что будут выравнивать ситуацию, проводить замены.