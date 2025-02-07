Лубинец объяснил, почему до сих пор не удалось вернуть всех защитников Мариуполя

В этом году уже состоялось два обмена военнопленными – тяжелоранеными, тяжелобольными и теми, кто находится в плену еще с 2022 года. Однако есть категория украинцев, о которой с россиянами вести переговоры максимально сложно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал. Договоренности относительно следующего обмена уже есть, однако омбудсмен в очередной раз подчеркивает – соглашения с россиянами не обеспечивают абсолютных гарантий.

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Что известно о защитниках Мариуполя

По словам Лубинца, ко всем защитникам Мариуполя, в том числе и к "Азову", россияне относятся одинаково и пытаются как можно дольше держать в своем плену.

Отдельно договоренности по защитникам Мариуполя мы тоже проводим. И до тех пор, пока они еще не вернулись, мы проводим переговоры по их посещению и оказанию им необходимой помощи,

– уверяет он.

Накануне, 15 января, состоялась встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, на которой также присутствовали двое представителей Красного Креста – руководители миссий в Украине и России.

Там отдельно обсуждали вопрос доступа международного комитета к украинским военнопленным, в первую очередь к тем, кто в плену с 2022 года. Речь идет не просто о визите, а о предоставлении солдатам срочной медицинской помощи, пакетов с теплыми вещами и тому подобное.

К слову, среди бойцов, которых удалось вернуть домой 5 февраля, нет ни одного воина "Азова". 848 военных 12 бригады специального назначения "Азов" все еще ждут в плену.