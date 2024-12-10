Важная точка для Кремля: как может ударить по России потеря морской базы в Сирии

Россия может потерять свои две военные базы в Сирии. Это будет серьезным ударом по возможностям страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, эксперт компании Sonata Андрей Рыженко, заметив, что на территории Тартуса размещен 720 центр материально-технического обеспечения России. Это была важная военно-морская база советского флота, которую Россия оставила за собой.

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Как это ударит по России

Как отметил Рыженко, Тартус – единственная российская военно-морская база, которая расположена далеко за ее пределами. Она помогала оккупантам иметь возможности влиять на события в Средиземноморском и Атлантическом регионах.

После распада СССР Россия поняла, что Тартус – ключ к ее влиянию в этом регионе. В 2017 году они подписали договор об аренде на 49 лет с возможностью пролонгации. Россия вкладывала там серьезные ресурсы, чтобы нарастить базу. Была идея принимать даже подводные лодки. Также должны были развивать авиабазу Хмеймим. Туда перебросили С-300, которые потом забрали для войны против нас,

– сказал Рыженко.

Если российские базы в Сирии действительно исчезнут, то Россия не будет иметь возможности постоянного базирования в Средиземноморском регионе. У них есть некоторые относительно дружественные страны, но они могут разместить свои корабли там буквально на несколько недель. Не на годы.

Россия усиленно инвестировала в сотрудничество со странами Северной Африки. У них были даже совместные учения с Египтом. Но теперь с этим будет сложнее.

Сейчас Россия будет общаться с основными игроками в регионе. Прежде всего с Турцией. Посмотрим, как они будут выводить свой контингент. Думаю, что Россия будет бороться, чтобы как-то удержать эту базу. Но не исключаю, что она там не останется. Оцениваю, что Россия потеряет эту базу в среднесрочной перспективе. Добавим, что до базы в Тартусе Россия хотела еще и открыть военно-морскую базу в Судане в Красном море. Теперь гораздо менее вероятно, что это произойдет,

– отметил Рыженко.

Добавим, еще в начале декабря аналитики сообщали, что Россия выводит некоторые корабли с базы в Тартусе.