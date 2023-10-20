Американские военные базы на Ближнем Востоке атаковали дронами и ракетами, – СМИ
Источник:Fox News
В Сирии беспилотники атаковали военные базы США. Также был нанесен ракетный удар по другой американской базе.
Об этом сообщил представитель оборонного ведомства США. Есть ли потери в результате атак – пока неизвестно.
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Что известно об атаках военных баз США
По имеющимся данным, вечером 19 октября была атакована авиабаза "Айн аль-Асад". Кроме того, ракетный удар нанесли по другой военной базе США, где находились американские войска. Она расположена возле международного аэропорта Багдада.
Предварительно, БПЛА атаковали американские военные базы Эт-Танф в Сирии и Аль-Харир в Ираке.
Также были зафиксированы атаки на еще два объекта с американскими военными. Есть ли потери – неизвестно. США пока официально не комментировали эту информацию.
Атака военных баз США: смотрите видео
Корабль ВМС США перехватил несколько ракет возле побережья Йемена
Отметим, что 19 октября также военный корабль США перехватил несколько ракет, патрулируя в акватории Ближнего Востока. Это произошло возле побережья Йемена.
По предварительным данным, ракеты по кораблю выпустили поддерживаемые Ираном боевики хуситы, участвующие в непрерывном конфликте в Йемене. По словам одного из чиновников, было перехвачено около 2 – 3 ракет.