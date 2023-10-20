Про це повідомив представник оборонного відомства США. Чи є втрати внаслідок атак – поки невідомо.

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Що відомо про атаки військових баз США

За наявними даними, ввечері 19 жовтня була атакована авіабаза "Айн аль-Асад". Крім цього, ракетний удар завдали по іншій військовій базі США, де перебували американські війська. Вона розташована біля міжнародного аеропорту Багдада.

Попередньо, БПЛА атакували американські військові бази Ет-Танф у Сирії та Аль-Харір в Іраку.

Також було зафіксовано атаки на ще два об'єкти з американськими військовими. Чи є втрати – невідомо. США поки офіційно не коментували цю інформацію.

Атака військових баз США: дивіться відео

Корабель ВМС США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену

Зауважимо, що 19 жовтня також військовий корабель США перехопив кілька ракет, патрулюючи в акваторії Близького Сходу. Це сталося поблизу узбережжя Ємену.

За попередніми даними, ракети по кораблю випустили підтримувані Іраном бойовики хусити, які беруть участь у безперервному конфлікті в Ємені. За словами одного з чиновників, було перехоплено приблизно 2 – 3 ракети.