Уровень угрозы самый высокий за 10 лет, военные базы США в Европе перевели в готовность, – CNN

Военные базы США в Европе в течение выходных, 29 и 30 июня, переводили в состояние повышенной готовности. Ведь такого уровня угрозы для них не было в течение 10 последних лет.

Один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, заявил, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет". Он объяснил, что обычно это означает, что военные получили "активную угрозу".

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Какова ситуация на военных базах США в Европе

Журналисты написали, что по словам двух американских чиновников:

несколько военных баз США по всей Европе перевели в состояние повышенной готовности на выходных,

уровень защиты сил повысился до второго по значению состояния на фоне опасений, что террористическая атака может быть направлена на военный персонал или объекты США.

Базы, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования США, в воскресенье (30 июня – 24 Канал) повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли",

– написали журналисты со ссылкой на официальных лиц.

В армии США отметили, что этот статус "применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, которая указывает на вероятность террористического действия или нападения на персонал, или объекты".

Кстати, издание добавило, что им не понятно, какие разведывательные данные спровоцировали усиление безопасности. Однако власти Европы предупредили о потенциальной угрозе терроризма на континенте, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время текущего чемпионата Европы по футболу в Германии.