Военные части врага в Крыму привели в полную боевую готовность

Россия привела в полную боевую готовность воинские части во временно оккупированном Крыму. Противник сформировал дивизию из мобилизованных мужчин-жителей полуострова.

Из "мобиков" сформировали мотострелковую дивизию

Мероприятия по частичной мобилизации, которую объявило военно-политическое руководство России, продолжаются по полной. В Генштабе сообщили новые детали подготовки противника.

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С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений,

– говорится в отчете.

Враг проводит рассредоточение подразделений

В Генштабе сообщили о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии, куда привлекли мобилизованное мужское население автономной республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея.

Также украинскому ведомству известно о прибытии в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в городе Севастополь. Речь идет о двух тысячах "отмобилизованных лиц".

В городе Буденновск Ставропольского края, в 205 отдельную мотострелковую бригаду 49 общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек,

– добавляют в Генштабе.

Известно, что в пункте постоянной дислокации части размещено около 3 тысяч, остальные – в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С личным составом начали занятия по боевой подготовке.

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