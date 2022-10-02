Военные части врага в Крыму привели в полную боевую готовность
Источник:Генштаб ВСУ
Россия привела в полную боевую готовность воинские части во временно оккупированном Крыму. Противник сформировал дивизию из мобилизованных мужчин-жителей полуострова.
Из "мобиков" сформировали мотострелковую дивизию
Мероприятия по частичной мобилизации, которую объявило военно-политическое руководство России, продолжаются по полной. В Генштабе сообщили новые детали подготовки противника.
Внимание Путина не слишком интересует Луганская область, он стремится удержать Юг, – ISW
С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений,
– говорится в отчете.
Враг проводит рассредоточение подразделений
В Генштабе сообщили о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии, куда привлекли мобилизованное мужское население автономной республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея.
Также украинскому ведомству известно о прибытии в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в городе Севастополь. Речь идет о двух тысячах "отмобилизованных лиц".
В городе Буденновск Ставропольского края, в 205 отдельную мотострелковую бригаду 49 общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек,
– добавляют в Генштабе.
Известно, что в пункте постоянной дислокации части размещено около 3 тысяч, остальные – в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С личным составом начали занятия по боевой подготовке.
К теме – России надо перебросить силы, чтобы "защитить" Крым: смотреть видео