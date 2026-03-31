Торговали платками и ремонтировали авто: как военные Черновицкого госпиталя уклонялись от службы
- В Черновцах военнослужащие работали на рынке и на станции техобслуживания вместо выполнения служебных обязанностей.
- Начальник военного госпиталя способствовал уклонению мужчин от службы.
Правоохранительные органы разоблачили в Черновцах схему уклонения от прохождения военной службы. Мужчины устроились на рынке и местной СТО.
Подробности рассказали в Государственном бюро расследований.
К теме Миллионные взятки: на Харьковщине СБУ задержала главу известной политсилы за незаконные схемы: в
Как мужчины уклонялись от службы?
Как установило следствие, военнообязанные устроились на "гражданские" работы. Начальник Черновицкого военного госпиталя позволял своим подопечным не выполнять служебные обязанности и вместо этого заниматься собственными делами.
Двух военнослужащих задержали сотрудники ГБР и сообщили им о подозрении в уклонении от военной службы в условиях военного положения. Речь идет о части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.
Один из мужчин торговал женскими платками на местном рынке в киоске, связанном с кругом знакомых командира госпиталя. Другой работал на станции техобслуживания.
Начальник госпиталя тоже получил подозрение за содействие уклонению по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, и проверяется информация о возможной оплате за "лояльность" со стороны знакомых военнообязанных, которые помогали им устроиться на работу.
Между тем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
К слову, штраф за уклонение от мобилизации может достигать 17 000 – 25 500 гривен в зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях, а систематическое игнорирование повесток или боевого распоряжения может привести к уголовному делу с реальным лишением свободы от трех до пяти лет.
Что известно о разоблачении других подобных схем?
Недавно в Украине раскрыли масштабные схемы уклонения от мобилизации: под подозрением оказались 110 человек. В рамках спецоперации "Опекун" провели 128 обысков в 20 областях и изъяли поддельные медицинские документы и другие доказательства.
В конце прошлого года в Харькове разоблачили отдельную схему уклонения, где за 70 000 гривен предлагали фиктивные документы. ГБР задержало посредника, который получал деньги от "клиентов".