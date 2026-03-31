Торговали платками и ремонтировали авто: как военные Черновицкого госпиталя уклонялись от службы
31 марта, 11:32
Торговали платками и ремонтировали авто: как военные Черновицкого госпиталя уклонялись от службы

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Черновцах военнослужащие работали на рынке и на станции техобслуживания вместо выполнения служебных обязанностей.
  • Начальник военного госпиталя способствовал уклонению мужчин от службы.

Правоохранительные органы разоблачили в Черновцах схему уклонения от прохождения военной службы. Мужчины устроились на рынке и местной СТО.

Подробности рассказали в Государственном бюро расследований.

Как мужчины уклонялись от службы?

Как установило следствие, военнообязанные устроились на "гражданские" работы. Начальник Черновицкого военного госпиталя позволял своим подопечным не выполнять служебные обязанности и вместо этого заниматься собственными делами.

Двух военнослужащих задержали сотрудники ГБР и сообщили им о подозрении в уклонении от военной службы в условиях военного положения. Речь идет о части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Один из мужчин торговал женскими платками на местном рынке в киоске, связанном с кругом знакомых командира госпиталя. Другой работал на станции техобслуживания.

Начальник госпиталя тоже получил подозрение за содействие уклонению по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, и проверяется информация о возможной оплате за "лояльность" со стороны знакомых военнообязанных, которые помогали им устроиться на работу.

Между тем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, штраф за уклонение от мобилизации может достигать 17 000 – 25 500 гривен в зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях, а систематическое игнорирование повесток или боевого распоряжения может привести к уголовному делу с реальным лишением свободы от трех до пяти лет.

Что известно о разоблачении других подобных схем?

  • Недавно в Украине раскрыли масштабные схемы уклонения от мобилизации: под подозрением оказались 110 человек. В рамках спецоперации "Опекун" провели 128 обысков в 20 областях и изъяли поддельные медицинские документы и другие доказательства.

  • В конце прошлого года в Харькове разоблачили отдельную схему уклонения, где за 70 000 гривен предлагали фиктивные документы. ГБР задержало посредника, который получал деньги от "клиентов".