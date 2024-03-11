Зеленский назвал условие, при котором французские солдаты "не будут умирать в Украине"

Накануне Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает отправку французских военных в Украину. Позже Зеленский отметил, что они не будут умирать в нашем государстве.

Соответствующий тезис глава государства озвучил в эфире BFMTV. Этими словами Владимир Зеленский попытался прокомментировать заявление Эммануэля Макрона, которое нашло как своих сторонников, так и критиков.

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Назвал условие, при котором войско Франции не покинет страну

Пока стоит Украина, армия Франции будет на территории Франции. Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президента Украины также спросили, что бы он сказал жителям Франции, у которых есть страх, что их государство или другие европейские втянут в войну, и что они переживают, "чтобы их дети не умирали в Украине".

Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-то страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО,

– добавил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что наше государство не нуждается в привлечении военных из-за рубежа. В то же время Украина была бы заинтересована, чтобы присутствовали иностранные инструкторы, а также технический персонал из тех государств, которые предоставляют нам военную помощь.

Чтобы лучше визуализировать свои слова, Зеленский для примера привел танки Leopard, а также САУ Caesar. Их для ремонта отправляют обратно на территорию стран Европы.

Президент Украины выразил также уверенность в том, что Эммануэль Макрон усилил свою позицию в отношении кремлевского диктатора, ведь понял, что он обманул президента Франции, и что Макрон ему больше не доверяет.

Войска НАТО в Украине: коротко о важном

Ранее Эммануэль Макрон высказал предположение, что в будущем возможна отправка войск НАТО в Украину. В то же время он отметил, что между союзниками в этом вопросе консенсус отсутствует. Позже во Франции уточнили, что речь не идет об участии военных с Запада в боевых действиях.

Своими мыслями по этому поводу поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что дискуссия между союзниками, начатая Эммануэлем Макроном, "сэкономит много времени Европе" на осознание того, что для поддержки нашего государства следует сделать больше.