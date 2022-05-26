Военные хирурги провели уникальную операцию в госпитале: такого еще не делали в мире

Военные хирурги спасли двух украинских военных. Они провели сложные операции, которые еще никогда не производили в мире.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает 24 канал. Операции провели на прошлой неделе.

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Военные хирурги спасли двух украинских военных

Медики впервые в Украине провели современную лапароскопическую операцию такого типа – удаление почки после огнестрельного ранения с разрушением органа . Все происходило на прошлой неделе в одном из мобильных госпиталей в прифронтовых городах Украины.

В этом госпитале проделали уже две таких операции. Результаты отличные: прошла всего лишь неделя, а раненые военные уже могут самостоятельно передвигаться по палате.

Благодаря сверхсовременным технологиям и профессионализму наших военных хирургов раненые уже самостоятельно ходят по палате. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых, – отметила заместитель министра обороны.

Анна Маляр добавила, что такие операции при боевой травме почки еще никогда не производились в мире. Сейчас украинская военная медицина получает серьезные вызовы, но с ними успешно справляется. Со временем специалисты смогут передавать свой опыт военным медикам со всего мира.

Добавим, что врачи со всего мира продолжают прибывать в Украину, чтобы помогать коллегам в такие непростые времена. По последним данным, которые обнародовала Верховная Рада, еще в апреле около 2 тысяч медиков из разных стран подали заявки, чтобы приехать в Украину.

В то же время ситуация с медицинским обеспечением на временно оккупированных территориях Донбасса просто катастрофическая . Захватчики сначала берут на лечение именно российских военных, чтобы у них было больше шансов выжить.

У них есть целая градация, кого лечить первыми. Самое неприятное, что насильственно мобилизованные жители находятся на последнем месте. После серьезных столкновений в ближайшие госпитали везут именно россиян, а не украинцев. Нагрузка на медиков очень серьезная – больницы "кишат" от раненых военных.

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