Военные хирурги спасли раненого с огнестрельным ранением сердца

Украинские хирурги спасли военного с огнестрельным проникающим ранением сердца. Шансы выжить при таком повреждении – минимальны.

Украинские военные хирурги в очередной раз удивили своим профессионализмом. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге.

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Летальность при таких ранениях сердца – 90%

Украинский защитник получил проникающее ранение сердца. В таких ситуациях спасти жизнь особенно сложно. Но военным хирургам и анестезиологам это удалось!

По словам Маляра, очень профессионально отработали как медики, так и конкретно хирурги. Сотрудники скорой очень быстро доставили раненого военного, что спасло ему жизнь.

Впоследствии хирурги провели сложную операцию в полевом госпитале. Она длилась около двух часов.

В одном из полевых госпиталей военные хирурги спасли военнослужащего с проникающим ранением сердца. Сначала была быстрая и профессиональная доставка военными медиками раненого в больницу. А дальше профессиональная работа хирургов, – отметила Анна Маляр.

Сейчас у раненого идет процесс реабилитации. Он чувствует себя хорошо. Следует добавить, что люди практически не выживают после таких ранений. Летальность в таких случаях на догоспитальном этапе – около 90%, ведь большинство людей погибает из-за большой потери крови. Однако украинским медикам удалось спасти мужчину.

В память о потенциально смертельном ранении у военного остался шрам и осколок металла, который ему подарили хирурги.

Добавим, что недавно украинские военные хирурги провели лапароскопическую операцию , которую еще вообще никто не делал в мире. Они удалили почку после огнестрельного ранения с разрушением органа. Все также произошло в одном из прифронтовых госпиталей.

Медики провели такие операции двум украинским военнослужащим. Все прошло успешно: прошла всего неделя, а защитники уже могли самостоятельно передвигаться по палате.

Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых, – отметила заместитель министра обороны.

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