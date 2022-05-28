Официально же в Иране объясняют инцидент тем, что задержали суда из-за нарушений. В то же время, не сообщают подробностей.

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Реакция Греции

Министерство иностранных дел Греции сообщило больше деталей этого случая. Там заявили, что вертолет ВМС Ирана приземлился на судно под греческим флагом Delta Poseidon. Оно плавало в международных водах, в 22 морских милих от берега Ирана. Военные взяли в заложники экипаж, среди которого были два гражданина Греции.

Похожий инцидент произошел на другом судне под греческим флагом вблизи Ирана. Такие действия со стороны Ирана нарушили международное право. Греция уведомила об этом своих союзников, а также пожаловалась послу Ирана в Афинах.

МИД Греции называет произошедшее пиратством и выражает решительный протест и осуждение. Ведомство призывает немедленно освободить корабли и экипаж. Грекам посоветовали избегать поездок в Иран.

При чем здесь Россия и санкции

Еще в апреле греческие власти арестовали судно под флагом Ирана с 19 российскими членами экипажа. Это произошло у побережья южного острова Эвия и причиной ареста были санкции Европейского Союза. Тогда США конфисковали иранский нефтяной груз, хранившийся на борту. Его планируют отправить в США на другом судне.

Впоследствии иранский танкер освободили. Но дело в том, что инцидент повлек за собой напряженность в момент, когда Иран и мировые государства хотели возобновить ядерное соглашение, от которого Вашингтон отказался во времена президентства Дональда Трампа.

Иранское судно было среди пяти, против которых США решили применить санкции еще 22 февраля перед вторжением России. Это сделали ради введения санкций против российского "Промсвязьбанка", критического для оборонного сектора России.

Несмотря на это, неясно, груз конфисковывали из-за иранской нефти или из-за санкций в отношении танкера из-за связей с Россией. Иран и Россия сталкиваются с отдельными санкциями США. Но Иран угрожал, что может захватить еще 17 греческих судов, находящихся в Персидском заливе.

Санкции против России

Цивилизованный мир начал вводить санкции против России после того, как она напала на Украину. Ожидали, что именно такое наказание сможет ее обуздать, но пока это не аргумент для агрессора прекратить войну. Но Украина все же ожидает, что Европа решится на шестой пакет санкций. Он подразумевает нефтяное эмбарго для России. В Офисе Президента убеждены, что без этой опции ограничения бессмысленны.

Также у России есть связи с другим диктаторским режимом в Северной Корее. Недавно та запустила 3 ракеты – одну межконтинентальную баллистическую и 2 баллистические меньшей дальности. В ответ США ввели санкции против банков и торговой компании, поддерживающих разработку оружия массового поражения. Эти банки являются российскими.

Как уже отмечалось, США в Греции конфисковали танкер с иранской нефтью под российским флагом. Причиной стало нарушение им санкций. Известно, что танкер перевозил более 100 тысяч тонн иранской нефти, а это нарушает санкции, наложенные ЕС и США.

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