Офіційно ж в Ірані пояснюють інцидент тим, що затримали судна через порушення. Водночас не повідомляють подробиць.

До теми Метінвест повідомляє про піратство з боку Росії

Реакція Греції

Міністерство закордонних справ Греції повідомило більше деталей цього випадку. Там заявили, що вертоліт ВМС Ірану приземлився на судно під грецьким прапором Delta Poseidon. Воно плавало в міжнародних водах, за 22 морські милі від берега Ірану. Військові взяли у заручники екіпаж, серед якого були двоє громадян Греції.

Схожий інцидент стався на іншому судні під грецьким прапором поблизу Ірану. Такі дії з боку Іранку порушили міжнародне право. Греція повідомила про це своїх союзників, а також поскаржилася послу Ірану в Афінах.

МЗС Греції називає те, що сталося, піратством і висловлює рішучий протест та засудження. Відомство закликає негайно звільнити кораблі та екіпаж. Грекам порадили уникати поїздок до Ірану.

До чого тут Росія і санкції

Ще у квітні грецька влада арештувала судно під прапором Ірану з 19 російськими членами екіпажу. Це сталося поблизу узбережжя південного острова Евія і причиною арешту були санкції Європейського Союзу. Тоді США конфіскували іранський нафтовий вантаж, який зберігався на борту. Його планують відправити до США на іншому судні.

Згодом іранський танкер звільнили. Але річ у тому, що інцидент спричинив напруженість в момент, коли Іран та світові держави хотіли відновити ядерну угоду, від якої Вашингтон відмовився за часів президентства Дональда Трампа.

Іранське судно було серед п'яти тих, проти яких США вирішили застосувати санкції ще 22 лютого перед вторгненням Росії. Це зробили заради введення санкцій проти російського "Промсвязьбанку", який є критичним для оборонного сектора Росії.

Попри це, неясно чи вантаж конфісковували через іранську нафту чи через санкції щодо танкера через зв'язки з Росією. Іран і Росія стикаються з окремими санкціями США. Але Іран погрожував, що може захопити ще 17 грецьких суден, які перебувають у Перській затоці.

Санкції проти Росії

Цивілізований світ почав вводити санкції проти Росії після того, як вона напала на Україну. Очікували, що саме таке покарання зможе її приборкати, але поки це не є аргументом для агресора припинити війну. Та Україна все ж чекає на те, що Європа наважиться на шостий пакет санкцій. Він передбачає нафтове ембарго для Росії. У Офісі Президента переконані, що без цієї опції обмеження не мають сенсу.

Також Росія має зв'язки з іншим диктаторським режимом у Північній Кореї. Нещодавно та запустила 3 ракети – одну міжконтинентальну балістичну і 2 балістичні меншої дальності. У відповідь США ввели санкції проти банків та торгової компанії, які підтримують розробку зброї масового знищення. Ці банки є російськими.

Як вже зазначалось, США у Греції конфіскували танкер з іранською нафтою під російським прапором. Причиною стало порушення ним санкцій. Відомо, що танкер перевозив понад 100 тисяч тонн іранської нафти, а це порушує санкції, які наклали ЄС і США.

Проти нафтового ембарго виступає Угорщина й висуває умови: дивіться відео