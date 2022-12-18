Украинцы впервые испытали в бою британскую ракету Marlet
Источник:Military mediacenter
Военные успешно ликвидировали британскими ракетами Marlet беспилотник российских убийц. Это значит, что украинская противовоздушная оборона укрепилась.
Об этом сообщили в военном телевидении Украины. Они показали комплекс, из которого впервые в бою применили ракету Marlet.
К теме В Воздушных силах рассказали, какие средства ПВО лучше справляются с дронами
Противовоздушная оборона
Военнослужащий Юрий считает, что Украине удается построить многоэшелонную оборону. Она, как отметил защитник, включает и средства ближнего действия, такие как ПЗРК и зенитные ракетные комплексы среднего действия "Оса", "Бук" и дальнего действия С-300.
То есть комбинируя эти средства заставляли противника уменьшить атаки, потому что он понес значительные потери в авиации и начал действовать значительно более осторожно, но и менее эффективно, – сказал Юрий.
Военнослужащий Юрий / Скриншот с видео
Сбили "Орлан"
Украина имеет на вооружении различные переносные ЗРК. К примеру, легкую многоцелевую управляемую ракету Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak. Кроме Украины, она находится на вооружении только двух армий мира – Великобритании и Индонезии.
Впервые ракета Marlet была применена в реальных боевых условиях именно в Украине в этом году. С первым пуском защитники сразу сбили цель – вражеский беспилотник. Военнослужащий Андрей показал оружие, ликвидировавшее "Орлан".
Андрей держит успешно испытаное оружие / Скриншот с видео
Украина защищает небо: последние новости
- Россияне утром 17 декабря выпустили 2 ракеты типа "Оникс" по Одессе. Их ликвидировали силами ПВО – ОК "Юг".
- Во время девятой массированной атаки 16 декабря украинские защитники уничтожили 60 ракет из 76.
- В частности, оккупанты пытались ударить по Киеву 40 ракетами. Силы ПВО ликвидировали 37 из них.