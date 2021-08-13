Военные из Чехии и Молдовы примут участие в параде ко Дню Независимости
Источник:HlídacíPes
Военные Чехии и Молдовы примут участие в параде ко Дню Независимости Украины. Они прибудут в Киев для празднования 24 августа.
В Украину на парад приедут ориентировочно 30 чешских военных. В Минобороны Молдовы рассказали, что их военных будет немного из-за пандемии.
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В параде на День Независимости примут участие 30 военных из Чехии
Чехия направит в Киев военных почетного караула. Чешская сторона пояснила, что участие их солдат в праздновании годовщин стран-партнеров – это обычная практика. Однако в этом году военных будет больше, чем раньше.
Чешская армия пришлет на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада,
– рассказали в Миноброны страны.
Там также пояснили: таким образом Чехия демонстрирует, что высоко ценит Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой.
Кстати, Чехию на праздновании Дня Независимости будет представлять заместитель министра оборонной политики и стратегии минобороны Ян Гавранек, а также первый заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Яромир Зуна.
Военные Молдовы также будут участвовать в параде
В Минобороны Молдовы сообщили, что на День Независимости в Украину приедут военные из их страны. Министр обороны Анатолий Носатый на встрече с послом Украины в Молдове Марком Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы по укреплению партнерских отношений между армиями стран.
Анатолий Носатый пояснил, что из-за тревожной эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражения персонала Нацармия направит в Киеве ограниченное количество солдат из роты почетного караула.
Последние новости о праздновании Дня Независимости
- 12 августа Минобороны показало репетицию парада ко Дню Независимости. Военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости пройдет по центральной улице Киева 24 августа.
- Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Праздничные мероприятия состоятся и на Днепре. Там планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.