В Україну на парад приїдуть орієнтовно 30 чеських військових. У Міноборони Молдови розповіли, що їхніх військових буде небагато через пандемію.

Зауважте Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже у Софії Київській: фото

У параді на День Незалежності візьмуть участь 30 військових з Чехії

Чехія скерує у Київ військових почесної варти. Чеська сторона пояснила, що участь їхніх солдатів у святкуванні річниць країн-партнерів – це звичайна практика. Однак цьогоріч військових буде більше, ніж раніше.

Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду,

– розповіли в міноброни країни.

Там також пояснили, що так Чехія демонструє, що високо цінує Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої.

До речі, Чехію на святкуванні Дня Незалежності представлятиме заступник міністра оборонної політики та стратегії міноборони Ян Гавранек, а також перший заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Яромір Зуна.

Військові Молдови також братимуть участь в параді

У Міноборони Молдови повідомили, що на День Незалежності в Україну приїдуть військові з їхньої країни. Міністр оборони Анатолій Носатий на зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи щодо зміцнення партнерських відносин між арміями країн.

Анатолій Носатий пояснив, що через тривожну епідеміологічну ситуацію в регіоні, пов'язану з пандемією COVID-19 та для запобігання зараження персоналу Нацармія направить у Київі обмежену кількість солдатів з роти Почесної варти.

Останні новини про святкування Дня Незалежності