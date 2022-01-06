Военные в Казахстане имеют право применять оружие, – ОДКБ

В Казахстане уже несколько дней не утихают масштабные акции протеста. В ОДКБ заявили, что военным разрешено использовать оружие.

Об этом рассказал генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась. В частности, он ответил на вопрос, будут ли они стрелять во время защиты гособъектов.

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Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть,

– сообщил генсек ОДКБ.

В министерстве внутренних дел Казахстана назвали жесткие противостояния с митингующими – "антитеррористической операцией". Там пригрозили уничтожением вооруженным протестующим.

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Митингующие в Алматы захватили аэропорты. Кроме аэродрома в крупнейшем городе страны митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и бывшей президентской резиденции.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

В стране также нет доступа к интернету, в Алматы и Нур-Султане отсутствует мобильная связь.

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