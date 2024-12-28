Военные КНДР используют тактику "мясных штурмов" в войне против Украины, – Кирби

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что солдаты КНДР осуществили массовое пешее наступление на украинские позиции в Курской области России. Впрочем, тактика "мясных штурмов" оказались малоэффективной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Также Кирби рассказал, что США готовятся предоставить дополнительный пакет военной помощи для Украины.

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Какую тактику используют солдаты КНДР на Курщине

Во время беседы с журналистами Кирби сообщил, что северокорейские подразделения начали "массированные пешие атаки" на украинские позиции в Курской области, что свидетельствует о том, что северокорейские силы преимущественно ведут боевые действия пешком.

Он также добавил, что эти солдаты "очень обучены, атакуют даже тогда, когда понятно, что эти атаки бесполезны". Кроме того, некоторые из них совершают самоубийства, вероятно, из-за страха перед репрессиями в отношении их семей, если они попадут в плен.

Хотя тактика "мясных штурмов" оказалась неэффективной и привела к "тяжелым потерям" для северокорейских сил, Кирби признал, что Россия достигает "незаметного прогресса" в восточных регионах Украины и продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру.

Он также добавил, что США готовят новый пакет помощи по безопасности, чтобы поддержать Киев и нанести мощный удар по России и ее северокорейским войскам.

Кирби подчеркнул, что никаких изменений не произошло относительно ограничений США на использование Украиной предоставленного оружия против целей на российской территории, или российских, или северокорейских.