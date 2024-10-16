Почему войска КНДР не изменят ход войны: есть один сдерживающий фактор

Россия продолжает искать союзников среди мировых диктатур. Уже появились подтверждения, что оккупанты привлекают северокорейских военных на фронте.

Почему угроза от корейских военных несколько преувеличена в информационном пространстве для 24 Канала объяснил военный эксперт Сергей Грабский.

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КНДР не первая

Грабский отметил, что Россия и до того привлекала иностранных наемников на поле боя, в частности выходцев из Африканских стран, сирийцев и тому подобное.

Поэтому для Курской, Запорожской областей это не имеет абсолютно никакого значения, и это не слишком повлияет на ситуацию,

– убежден аналитик.

Что останавливает КНДР

Основным сдерживающим фактором для Северной Кореи является Южная Корея. В сегодняшних условиях рассматривать выправление куда-то значительного контингента войск КНДР – это фактически невозможно.

Ведь для того, чтобы отправить к примеру 100 тысяч войск, нужно будет развернуть соответствующую командную структуру, обеспечения логистики. КНДР не имеет опыта создания подобных группировок на расстоянии. К тому же Северная Корея не может действовать самостоятельными частями на отдельных участках фронта.

Отправлять добровольцев для любой диктатуры присуще, мы имеем множество примеров начиная с гражданской войны в Испании, когда Советский Союз отправлял туда так называемых своих добровольцев, а диктаторские режимы Гитлера и Муссолини своих,

– отметил Грабский.

Россия не признает нападения Украины на ее территории, в частности на Курскую область, поэтому нет юридических оснований для привлечения добровольцев из других стран. Сейчас корейские военные присутствуют на территории Украины для помощи войсками России с северокорейским вооружением и получения боевого опыта, но определяющим фактором в войне они не станут.