Зеленский рассказал, брали ли ВСУ в плен солдат из Северной Кореи

Россия активно вовлекает северокорейских солдат в боевые действия в Курской области. Владимир Зеленский рассказал, брали ли уже украинские военные в плен солдат из КНДР.

Сейчас зафиксировано 12000 солдат из КНДР. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Брали ли ВСУ в плен северных корейцев

По словам президента, пленных северных корейцев пока нет. Однако известно об убитых и раненых военных из КНДР – об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео.

Зеленский добавил, что солдаты КНДР преимущественно имеют российские документы.

Также он напомнил о том, что россияне пытались сжигать лица северных корейцев, чтобы скрыть их потери в войне против Украины.

Ранее 24 Канал сообщал, что, по данным представителя Пентагона, украинские войска убили или ранили уже несколько сотен северокорейских солдат, которых Россия привлекает к боевым действиям в Курской области без подготовки и бронетехники. Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.