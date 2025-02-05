Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что военные КНДР и в дальнейшем находятся в Курской области. Они не участвуют в штурмовых действиях, но в боевых – да.

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"Я бы различал эти понятия, ведь для участия в боевых действиях можно находиться на позициях артиллерии за 15 – 20 километров от линии соприкосновения", – объяснил он.

Военные КНДР на фронте

Андрей Коваленко отметил, что россияне, после серьезных потерь, могут использовать северокорейских военных в других зонах боевых действий, чтобы, вероятно, уменьшить число погибших.

Важно! Генерал армии Николай Маломуж отметил, что Ким Чен Ын отправлял свои войска в Россию, надеясь, что они наберутся боевого опыта, но этот план провалился – значительная часть солдат КНДР погибла или была тяжело ранена. По его словам, сейчас стратегический вопрос заключается в том, направит ли Северная Корея новые войска, ведь это будет подрывать ее обороноспособность и приведет к потерям элитных подразделений.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, в последнее время нет никакой информации о привлечении солдат КНДР для штурма украинских позиций.

Непосредственно военные КНДР на Курщине есть. Они не вернулись в Пхеньян. Возможно, они исправляют ошибки, поэтому есть вероятность, что в будущем, по-прежнему, будут участвовать в штурмовых действиях,

– предположил он.

Большие потери солдат Северной Кореи на Курщине могли обусловить изменение тактики военного командования России. Однако со временем оккупанты могут вернуть северокорейцев к непосредственным действиям на линии соприкосновения.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ заявили, что уже около трех недель не наблюдают присутствия северокорейских войск в Курской области. По данным западных СМИ, войска КНДР могли быть отозваны из-за значительных потерь и отсутствия координации с российскими силами. Британская разведка сообщает, что общие потери северокорейских военных в этом регионе достигли 11 тысяч, из которых 4 тысячи погибли в боях.