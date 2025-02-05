Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що військові КНДР і надалі перебувають у Курській області. Вони не беруть участь у штурмових діях, але в бойових – так.

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"Я б розрізняв ці поняття, адже для участі у бойових діях можна перебувати на позиціях артилерії за 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення", – пояснив він.

Військові КНДР на фронті

Андрій Коваленко зауважив, що росіяни, після серйозних втрат, можуть використовувати північнокорейських військових в інших зонах бойових дій, щоб, ймовірно, зменшити число загиблих.

Важливо! Генерал армії Микола Маломуж зазначив, що Кім Чен Ин відправляв свої війська до Росії, сподіваючись, що вони наберуться бойового досвіду, але цей план провалився – значна частина солдатів КНДР загинула або була важко поранена. За його словами, зараз стратегічне питання полягає в тому, чи направить Північна Корея нові війська, адже це підриватиме її обороноздатність і призведе до втрат елітних підрозділів.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, останнім часом немає жодної інформації про залучення солдатів КНДР для штурму українських позицій.

Безпосередньо військові КНДР на Курщині є. Вони не повернулися у Пхеньян. Можливо, вони виправляють помилки, тому є ймовірність, що у майбутньому, як і раніше, братимуть участь у штурмових діях,

– припустив він.

Великі втрати солдатів Північної Кореї на Курщині могли зумовити зміну тактики військового командування Росії. Проте з часом окупанти можуть повернути північнокорейців до безпосередніх дій на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що вже близько трьох тижнів не спостерігають присутності північнокорейських військ у Курській області. За даними західних ЗМІ, війська КНДР могли бути відкликані через значні втрати та відсутність координації з російськими силами. Британська розвідка повідомляє, що загальні втрати північнокорейських військових у цьому регіоні сягнули 11 тисяч, з яких 4 тисячі загинули в боях.