Военные, которых расстреляли при попытке сдаться в плен, считаются пропавшими без вести, — СМИ

14:29

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что военнослужащие 45-го отдельного стрелкового батальона, которых в начале декабря расстреляли возле Авдеевки, считаются пропавшими без вести. Их личность не разглашают, чтобы не травмировать близких.