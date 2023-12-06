Военные, которых расстреляли при попытке сдаться в плен, считаются пропавшими без вести, — СМИ
6 декабря 2023, 14:29Читати новину українською
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что военнослужащие 45-го отдельного стрелкового батальона, которых в начале декабря расстреляли возле Авдеевки, считаются пропавшими без вести. Их личность не разглашают, чтобы не травмировать близких.
Сейчас ведется работа по поиску возможности унести тела, чтобы понять, кто именно погиб, а кто, возможно, находится в плену.