Відео з цинічним злочином окупантів опублікували у мережі 2 грудня. Українські службовці вийшли, тримаючи руки за головами та лягли животами на землю, але це не зупинило російську жорстокість.

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Ведеться робота з пошуку тіл

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що військовослужбовці 45-го окремого стрілецького батальйону, яких стратили росіяни під час спроби здатися у полон, наразі вважаються безвісти зниклими. Припущення щодо особи розстріляних Героїв не повідомляють, щоб не травмувати близьких чи рідних.

Наразі ведеться робота щодо пошуку можливості забрати тіла, аби зрозуміти, хто саме загинув, а хто, можливо, перебуває у полоні.