Полигоны, базы топлива, склады боеприпасов: в Крыму обнаружили более 200 военных объектов – СМИ

Россия за годы превращала временно оккупированный полуостров Крым в свою военную базу. Неудивительно, что журналистам удалось обнаружить более 200 военных объектов там.

Наши коллеги не только рассказали о находке. Они еще и выложили в сеть интерактивную карту, на которой можно посмотреть, где какие объекты расположены.

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223 военных объекта на полуострове

В издании отметили, что им удалось насчитать 223 военных объекта на временно оккупированном полуострове Крым. Среди них есть как работающие, так и временные или законсервированные.

Если говорить подробнее об объектах, то говорится об аэродромах с инфраструктурой, пунктах и местах базирования кораблей, судов и катеров. А также доки, арсеналы, склады с вооружением, продукты и горюче-смазочные материалы.

В этот перечень также входят военные городки и воинские части, казармы, штабы и пункты управления. А еще парки военной техники и места дежурства российских средств ПВО. Не упустили внимание также полигоны и учебные центры, а также некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Оккупанты прикрываются гражданскими

Журналисты отмечают, что некоторые из этих военных баз – бывшие украинские воинские части. Впрочем, есть объекты, которые Россия создавала с нуля после аннексии полуострова. Но самое важное не это.

Абсолютное большинство этих объектов расположены в густонаселенных городах, очень близко к жилым домам, школам и больницам. Этим они создают потенциальную угрозу гражданским вокруг себя. И мы хотим, чтобы крымчане знали, что расположено поблизости, были проинформированы и имели возможность обезопасить себя и своих близких,

– говорят в издании.

Следуйте за этой ссылкой и знакомьтесь с картой военных объектов в Крыму. Делитесь ею с друзьями и близкими на временно оккупированном полуострове.

К слову, в самой России снова неспокойно. В ночь на 10 мая якобы произошла "атака дронами" Воронежской области. Российские СМИ жалуются на то, что два "дрона" ударили по военному полигону. Вследствие этого ранения получили 14 военнослужащих. По предварительной информации, погибших нет.